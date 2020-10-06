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«Манчестер Юнайтед» подписал 18-летнего хавбека «Пеньяроля»

03:23
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Полузащитник уругвайского «Пеньяроля» Факундо Пеллистри подписал контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 18-летним уругвайцем рассчитано до лета 2025 года и может быть продлено еще на сезон.

В текущем сезоне Пеллистри провел 12 матчей в чемпионате Уругвая и отметился голевой передачей.

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