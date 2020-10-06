«Манчестер Юнайтед» подписал 18-летнего хавбека «Пеньяроля»
03:23
Полузащитник уругвайского «Пеньяроля» Факундо Пеллистри подписал контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 18-летним уругвайцем рассчитано до лета 2025 года и может быть продлено еще на сезон.
В текущем сезоне Пеллистри провел 12 матчей в чемпионате Уругвая и отметился голевой передачей.
?? Another Uruguayan arrives at Old Trafford...— Manchester United (@ManUtd) October 5, 2020
?? Welcome to #MUFC, Facundo Pellistri!