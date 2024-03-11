«Манчестер Юнайтед» может потратить более 100 миллионов фунтов на полузащитника «Бенфики» Невеша

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать полузащитника Жоау Невеша этим летом, сообщает Daily Mail.

По данным источника, в трансфере 19-летнего португальца заинтересован новый владелец клуба Джим Рэтклифф. Сумма сделки может составить более 100 миллионов фунтов.

Невеш — воспитанник «Бенфики». В сезоне-2023/24 футболист забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 43 матчах за «Бенфику» во всех турнирах.