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«Манчестер Юнайтед» интересуется 19-летним форвардом «Монако» Пеллегри

19:47
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Нападающий «Монако» Пьетро Пеллегри может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука ди Марцио.

По сведениям источника, 19-летним итальянцем заинтересовался главный тренер манкунианцев Уле Гуннар Сульшер, который видит в игроке будущее клуба.

В минувшем сезоне Пеллегри провел только 3 матча за «Монако», пропустив большую часть сезона из-за разрыва мышц бедра.

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