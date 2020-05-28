«Манчестер Юнайтед» интересуется 19-летним форвардом «Монако» Пеллегри

Нападающий «Монако» Пьетро Пеллегри может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука ди Марцио.

По сведениям источника, 19-летним итальянцем заинтересовался главный тренер манкунианцев Уле Гуннар Сульшер, который видит в игроке будущее клуба.

В минувшем сезоне Пеллегри провел только 3 матча за «Монако», пропустив большую часть сезона из-за разрыва мышц бедра.