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«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» интересуются Кунде

00:25
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Защитник «Севильи» Жуль Кунде может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 22-летнего француза претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Сам игрок заявил, что хотел бы играть за большую команду.

В минувшем сезоне Кунде провел 49 матчей, в которых забил 4 гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 60 миллионов евро.

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