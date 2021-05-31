«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» интересуются Кунде

Защитник «Севильи» Жуль Кунде может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 22-летнего француза претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Сам игрок заявил, что хотел бы играть за большую команду.

В минувшем сезоне Кунде провел 49 матчей, в которых забил 4 гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 60 миллионов евро.