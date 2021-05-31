Жиру близок к переходу в «Милан»

Форвард «Челси» Оливье Жиру в ближайшее время станет игроком «Милана», сообщает Calciomercato.com 30 мая.

По данным источника, переход будет осуществлен на следующей неделе. Контракт француза с лондонским клубом истекает 30 июня и не будет продлен. В связи с этим он может перейти на правах свободного агента. Стороны согласовали двухлетний контракт с зарплатой в четыре миллиона евро за сезон.

34-летний француз в завершившемся сезоне провел 31 матч за «Челси» во всех турнирах и забил 11 мячей.