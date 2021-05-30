«Бешикташ» интересуется Диего Костой
05:06
Форвард Диего Коста может подписать контракт с «Бешикташем», сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, турецкий клуб запросил информацию о 32-летнем испанце, который с января 2021 года является свободным агентом. Также «Бешикташ» интересуется Александром Серлотом («Лейпциг»), Александром Митровичем («Фулхэм») и Карлосом Баккой («Вильярреал»).
Минувший сезон Коста провел в «Атлетико». В 7 матчах за мадридцев форвард забил два гола.
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