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Сегодня, 08:24

«Манчестер Юнайтед» готовит предложение по Леону Горецке из «Баварии»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Баварии» Леон Горецка может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sport.

Ранее сам футболист заявил, что намерен продолжить играть за мюнхенцев, но ситуацию мог изменить азиатский тур «Баварии», в ходе которого Горецка ни разу не вышел на поле в стартовом составе.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» готовит предложение по 28-летнему немцу. Кроме того, на него претендует «Ювентус».

Горецка выступает за «Баварию» с 2018 года. В прошедшем сезоне он провел за команду 40 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач.

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Леон Горецка
Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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