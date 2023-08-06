Самые дорогие трансферы АПЛ: топ-10 переходов
Текущим летом «Манчестер Сити» играет заплатил за переход хорватского футболиста Йошко Гвардиола 90 миллионов евро. Игрок стал самым дорогим защитником в истории футбола. Но этот трансфер не является рекордным для Английской премьер лиги. «СЭ» представляет топ-5 самых дорогостоящих трансферов в истории английского футбола.
1. Энцо Фернандес
Куда: «Челси»
Откуда: «Бенфика»
Когда: 2023
Стоимость: 121 миллион евро
Полузащитник Энцо Фернандес перешел в «Челси» за рекордную сумму. Трансфер обошелся клубу в 121 миллион евро (примерно 105 млн фунтов). Это рекордная покупка в истории английского футбола.
2. Джек Грилиш
Откуда: «Ноттс Каунти»
Куда: «Манчестер Сити»
Когда: 2021
Сумма трансфера: 117,5 миллиона евро
В августе 2021 года Грилиш перешел в «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила 117,5 миллиона евро (100 миллионов фунтов), что стало рекордом не только для горожан, но и для британских футбольных клубов (на тот момент). Срок соглашения составил 6 лет.
3. Деклан Райс
Откуда: «Вест Хэм Юнайтед»
Куда: «Арсенал»
Когда: 2023
Сумма трансфера: 116,60 миллиона евро
В июле 2023 года «Вест Хэм» объявил об уходе полузащитника Деклана Райса за рекордную сумму как для «Арсенала», так и для всего британского футбола. Она составила 117 миллионов евро, также предусмотрены бонусы в размере 5,8 миллиона евро.
4. Ромелу Лукаку
Откуда: «Интер»
Куда: «Челси»
Когда: 2021
Сумма трансфера: 113 миллионов евро
В 2021 году «Челси» почти удалось повторить рекордную покупку «Манчестер Сити». Аристрократы заплатили за трансфер Ромалу Лукаку 113 миллионов евро (97,5 миллиона фунтов).
5. Поль Погба
Откуда: «Ювентус»
Куда: «Манчестер Юнайтед»
Когда: 2016
Сумма трансфера: 105 миллионов евро
В августе 2016 года «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании пятилетнего контракта со своим же воспитанником — Полем Погба. Сумма трансфера составила 105 миллионов евро (89 млн фунтов стерлингов), что являлось на тот момент рекордной покупкой среди английских клубов.
6. Антони
Откуда: «Аякс»
Куда: «Манчестер Юнайтед»
Когда: 2022
Сумма трансфера: 95 миллионов евро
В августе 2022 года «МЮ» объявил о достижении соглашения по трансферу Антони. Сумма перехода составила 95 миллиона евро (82 миллионов фунтов), но может вырасти на 5 миллионов евро (4,3 миллиона фунтов) в случае достижения конкретных бонусов.
7. Йошко Гвардиол
Откуда: «РБ Лейпциг»
Куда: «Манчестер Сити»
Когда: 2023
Сумма трансфера: 90 миллионов евро
5 августа 2023 года «Сити» объявил о трансфере защитника сборной Хорватии. Сумма сделки составила 90 миллионов евро. Таким образом, Гвардиол стал дорогим защитником в истории, обойдя в этом списке Виргила ван Дейка и Харри Магуайра.
8. Харри Магуайр
Откуда: «Лестер»
Куда: «Манчестер юнайтед»
Когда: 2019
Сумма трансфера: 87 миллионов евро
5 августа 2019 года англичанин стал игроком «МЮ», подписав с клубом шестилетний контракт с опцией продления еще на один год. Сумма его перехода составила 80 миллионов фунтов (87 миллионов евро), что сделало его самым дорогим защитником в истории.
9. Ромелу Лукаку
Откуда: «Эвертон»
Куда: «Манчестер Юнайтед»
Когда: 2017
Сумма трансфера: 84,70 миллиона евро
В июле 2017 года «МЮ» объявил о тренсфере Ромелу Лукаку за 84,70 миллиона евро (75 миллионов фунтов стерлингов и еще 15 миллионов в качестве бонусов). На тот момент это было рекордной покупкой в истории английских клубов.
10. Виргил ван Дейк
Откуда: «Саутгемптон»
Куда: «Ливерпуль»
Когда: 2018
Сумма трансфера: 84,65 миллиона евро
1 января 2018 года нидерландский футболист перешел в «Ливерпуль» и стал на тот момент самым дорогим защитником в истории футбола. Сумма сделки составила 75 миллионов фунтов, контракт был подписан сроком на 5 лет. Также 10 процентов от этой суммы получил «Селтик».