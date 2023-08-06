Самые дорогие трансферы АПЛ: топ-10 переходов

Переход защитника Гвардиола стал только седьмым в списке самых дорогих трансферов в истории АПЛ

Подборка самых дорогих покупок в истории английских клубов.

Текущим летом «Манчестер Сити» играет заплатил за переход хорватского футболиста Йошко Гвардиола 90 миллионов евро. Игрок стал самым дорогим защитником в истории футбола. Но этот трансфер не является рекордным для Английской премьер лиги. «СЭ» представляет топ-5 самых дорогостоящих трансферов в истории английского футбола.

1. Энцо Фернандес

Куда: «Челси»

Откуда: «Бенфика»

Когда: 2023

Стоимость: 121 миллион евро

Полузащитник Энцо Фернандес перешел в «Челси» за рекордную сумму. Трансфер обошелся клубу в 121 миллион евро (примерно 105 млн фунтов). Это рекордная покупка в истории английского футбола.

2. Джек Грилиш

Откуда: «Ноттс Каунти»

Куда: «Манчестер Сити»

Когда: 2021

Сумма трансфера: 117,5 миллиона евро

В августе 2021 года Грилиш перешел в «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила 117,5 миллиона евро (100 миллионов фунтов), что стало рекордом не только для горожан, но и для британских футбольных клубов (на тот момент). Срок соглашения составил 6 лет.

3. Деклан Райс

Откуда: «Вест Хэм Юнайтед»

Куда: «Арсенал»

Когда: 2023

Сумма трансфера: 116,60 миллиона евро

В июле 2023 года «Вест Хэм» объявил об уходе полузащитника Деклана Райса за рекордную сумму как для «Арсенала», так и для всего британского футбола. Она составила 117 миллионов евро, также предусмотрены бонусы в размере 5,8 миллиона евро.

4. Ромелу Лукаку

Откуда: «Интер»

Куда: «Челси»

Когда: 2021

Сумма трансфера: 113 миллионов евро

В 2021 году «Челси» почти удалось повторить рекордную покупку «Манчестер Сити». Аристрократы заплатили за трансфер Ромалу Лукаку 113 миллионов евро (97,5 миллиона фунтов).

5. Поль Погба

Откуда: «Ювентус»

Куда: «Манчестер Юнайтед»

Когда: 2016

Сумма трансфера: 105 миллионов евро

В августе 2016 года «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании пятилетнего контракта со своим же воспитанником — Полем Погба. Сумма трансфера составила 105 миллионов евро (89 млн фунтов стерлингов), что являлось на тот момент рекордной покупкой среди английских клубов.

6. Антони

Откуда: «Аякс»

Куда: «Манчестер Юнайтед»

Когда: 2022

Сумма трансфера: 95 миллионов евро

В августе 2022 года «МЮ» объявил о достижении соглашения по трансферу Антони. Сумма перехода составила 95 миллиона евро (82 миллионов фунтов), но может вырасти на 5 миллионов евро (4,3 миллиона фунтов) в случае достижения конкретных бонусов.

7. Йошко Гвардиол

Откуда: «РБ Лейпциг»

Куда: «Манчестер Сити»

Когда: 2023

Сумма трансфера: 90 миллионов евро

5 августа 2023 года «Сити» объявил о трансфере защитника сборной Хорватии. Сумма сделки составила 90 миллионов евро. Таким образом, Гвардиол стал дорогим защитником в истории, обойдя в этом списке Виргила ван Дейка и Харри Магуайра.

8. Харри Магуайр

Откуда: «Лестер»

Куда: «Манчестер юнайтед»

Когда: 2019

Сумма трансфера: 87 миллионов евро

5 августа 2019 года англичанин стал игроком «МЮ», подписав с клубом шестилетний контракт с опцией продления еще на один год. Сумма его перехода составила 80 миллионов фунтов (87 миллионов евро), что сделало его самым дорогим защитником в истории.

9. Ромелу Лукаку

Откуда: «Эвертон»

Куда: «Манчестер Юнайтед»

Когда: 2017

Сумма трансфера: 84,70 миллиона евро

В июле 2017 года «МЮ» объявил о тренсфере Ромелу Лукаку за 84,70 миллиона евро (75 миллионов фунтов стерлингов и еще 15 миллионов в качестве бонусов). На тот момент это было рекордной покупкой в истории английских клубов.

10. Виргил ван Дейк

Откуда: «Саутгемптон»

Куда: «Ливерпуль»

Когда: 2018

Сумма трансфера: 84,65 миллиона евро

1 января 2018 года нидерландский футболист перешел в «Ливерпуль» и стал на тот момент самым дорогим защитником в истории футбола. Сумма сделки составила 75 миллионов фунтов, контракт был подписан сроком на 5 лет. Также 10 процентов от этой суммы получил «Селтик».

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