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Сегодня, 03:31

«Манчестер Сити» отклонил предложение «ПСЖ» включить Верратти или Доннарумму в сделку по Бернарду Силве

Сергей Разин
корреспондент
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«Манчестер Сити» отклонил предложение «Пари Сен-Жермен» по трансферу полузащитника Бернарду Силвы, сообщает Footmercato.

По сведениям источника, парижане готовы были включить в сделку вратаря Джанлуиджи Доннарумму или полузащитника Марко Верратти, однако такие условия не устроили «Сити».

В сезоне-2022/23 Силва провел 55 матча, в которых забил 7 голов и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 млн евро.

Бернарду Силва
Джанлуиджи Доннарумма
Марко Верратти
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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