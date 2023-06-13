«Манчестер Сити» отклонил предложение «ПСЖ» включить Верратти или Доннарумму в сделку по Бернарду Силве

«Манчестер Сити» отклонил предложение «Пари Сен-Жермен» по трансферу полузащитника Бернарду Силвы, сообщает Footmercato.

По сведениям источника, парижане готовы были включить в сделку вратаря Джанлуиджи Доннарумму или полузащитника Марко Верратти, однако такие условия не устроили «Сити».

В сезоне-2022/23 Силва провел 55 матча, в которых забил 7 голов и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 млн евро.