«Манчестер Сити» может приобрести Райса, если Фернандинью покинет клуб
09:51
Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», сообщает Times.
По сведениям источника, «Сити» рассматривает покупку 22-летнего англичанина в случае, если команду покинет полузащитник Фернандинью.
В текущем сезоне Райс провел 32 матча за «Вест Хэм», в которых забил гол и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.
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