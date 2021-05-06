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«Манчестер Сити» может приобрести Райса, если Фернандинью покинет клуб

09:51
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Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», сообщает Times.

По сведениям источника, «Сити» рассматривает покупку 22-летнего англичанина в случае, если команду покинет полузащитник Фернандинью.

В текущем сезоне Райс провел 32 матча за «Вест Хэм», в которых забил гол и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

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