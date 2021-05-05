«ПСЖ» не будет выкупать контракт Флоренци и попробует подписать Орье

«ПСЖ» не будет активировать опцию выкупа контракта защитника Алессандро Флоренци, сообщает RMC Sport 5 мая. Футболист принадлежит «Роме» и выступает за парижан на правах аренды.

Французский клуб имеет право выкупить итальянца за восемь миллионов евро, но не будет делать. Вместо этого «ПСЖ» попробует подписать у «Тоттенхэма» Сержа Орье. Футболиста оценивают в 10 миллионов евро.

28-летний Орье в текущем сезоне провел 26 матчей за «Тоттенхэм» и забил два мяча при трех голевых передачах.