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«ПСЖ» не будет выкупать контракт Флоренци и попробует подписать Орье

20:02
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«ПСЖ» не будет активировать опцию выкупа контракта защитника Алессандро Флоренци, сообщает RMC Sport 5 мая. Футболист принадлежит «Роме» и выступает за парижан на правах аренды.

Французский клуб имеет право выкупить итальянца за восемь миллионов евро, но не будет делать. Вместо этого «ПСЖ» попробует подписать у «Тоттенхэма» Сержа Орье. Футболиста оценивают в 10 миллионов евро.

28-летний Орье в текущем сезоне провел 26 матчей за «Тоттенхэм» и забил два мяча при трех голевых передачах.

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