«ПСЖ» не будет выкупать контракт Флоренци и попробует подписать Орье
20:02
«ПСЖ» не будет активировать опцию выкупа контракта защитника Алессандро Флоренци, сообщает RMC Sport 5 мая. Футболист принадлежит «Роме» и выступает за парижан на правах аренды.
Французский клуб имеет право выкупить итальянца за восемь миллионов евро, но не будет делать. Вместо этого «ПСЖ» попробует подписать у «Тоттенхэма» Сержа Орье. Футболиста оценивают в 10 миллионов евро.
28-летний Орье в текущем сезоне провел 26 матчей за «Тоттенхэм» и забил два мяча при трех голевых передачах.
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