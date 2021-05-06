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«ПСЖ» может приобрести Салаха, если Мбаппе покинет клуб

10:05
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Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, парижане могут приобрести 28-летнего египтянина, если летом клуб покинет форвард Килиан Мбаппе. Ранее Салах заявил, что еще не обсуждал с «Ливерпулем» новый контракт.

В текущем сезоне Салах провел 46 матчей за «Ливерпуль», в которых забил 29 голов и сделал 4 результативные передачи. На счету Мбаппе 37 голов и 5 передач в 43 матчах за клуб.

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