«ПСЖ» может приобрести Салаха, если Мбаппе покинет клуб
10:05
Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает Le Parisien.
По сведениям источника, парижане могут приобрести 28-летнего египтянина, если летом клуб покинет форвард Килиан Мбаппе. Ранее Салах заявил, что еще не обсуждал с «Ливерпулем» новый контракт.
В текущем сезоне Салах провел 46 матчей за «Ливерпуль», в которых забил 29 голов и сделал 4 результативные передачи. На счету Мбаппе 37 голов и 5 передач в 43 матчах за клуб.
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