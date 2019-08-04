"Манчестер Сити" хочет подписать Иско и Аке

"Манчестер Сити" хочет приобрести полузащитника "Реала" Иско и защитника "Борнмута" Натана Аке, сообщают британские СМИ.

По данным Express, этих игроков хочет видеть в своей команде главный тренер "Сити" Хосеп Гвардьола. "Реал" готов расстаться с Иско. На Аке также претендует "Тоттенхэм".

24-летний Аке в прошлом сезоне провел 39 матчей за "Борнмут" и забил четыре мяча при одной голевой передаче. 27-летний Иско в 37 матчах за "Реал" забил шесть раз и отдал один голевой пас.

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