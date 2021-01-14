Малиновский отказался от предложения «Брюгге»

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский отказался переходить в «Брюгге», сообщает Voetbal 24.

По данным источника, украинец получил предложение от бельгийского клуба. Ранее он уже выступал в Бельгии за «Генк». Малиновский ответил вежливым отказом, так как хочет побороться за свое место в «Аталанте» и уверен, что роль здесь еще не завершена.

27-летний футболист в текущем сезоне имеет 17 матчей в активе за «Аталанту», включая проходящий в эти минуты матч Кубка Италии против «Кальяри». В его активе один гол и три результативных паса.