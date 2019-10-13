Лунин может стать игроком «Бетиса»
17:29
Вратарь «Реала» Андрей Лунин, который выступает на правах аренды за «Вальядолид», в зимнее трансферное окно может перебраться в «Бетис», утверждает Mundo Deportivo.
«Бетис» заинтересован в усилении вратарской позиции и считает, что 20-летний Лунин поможет команде.
В текущем сезоне Лунин не провел ни одного матча за «Вальядолид». Президент «Реала» Флорентино Перес? недоволен тем фактом, что украинец не получает игровую практику, и намерен исправить ситуацию.
Портал transfermarkt.de оценивает голкипера в 7,5 миллионов евро.
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