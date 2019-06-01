Лукас Моура отказался от перехода в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Тоттенхэма" Лукас Моура объяснил, почему перешел в лондонский клуб, а не в "Манчестер Юнайтед". Бразилец год назад покинул "ПСЖ".

– Был разговор с "Манчестер Юнайтед", но мне предлагали аренду, что меня не устраивало, – цитирует The Guardian Моуру. – Подумал, что если уйду из "ПСЖ", то не хочу возвращаться. Когда оказался в "Тоттенхэме", увидел тренировочную базу и встретил тренера, сказал, что хочу оказаться здесь.

В этом сезоне в 48 матчах на счету 26-летнего бразильца 15 голов и 2 результативные передача.

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