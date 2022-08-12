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Сегодня, 07:27

Лука Зидан может продолжить карьеру в «Жироне»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь Лука Зидан может продолжить карьеру в Испании, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 24-летний француз близок к подписанию контракта с «Жироной» в качестве свободного агента.

Зидан является воспитанником «Реала» и выступал за мадридцев с января 2019 года. В октябре 2020-го вратарь перешел в «Райо Вальекано», а летом 2022-го он покинул клуб. В минувшем сезоне на счету сына Зинедина Зидана 13 матчей, в которых он пропустил 17 мячей и дважды сыграл на ноль.

ФК Жирона
Лука Зидан
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