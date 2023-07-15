Луис Энрике хочет видеть Буну в «ПСЖ»

Голкипер «Севильи» Ясин Буну может продолжить карьеру во Франции. Как сообщает AS, новый главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике хочет видеть в команде 32-летнего марокканца.

Вратарь выступает за испанский клуб с сентября 2020 года. Его действующий контракт рассчитан до июня 2025 года. Портала Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Буну сыграл в 36 матчах во всех турнирах и пропустил 60 голов. На его счету 7 встреч без пропущенных мячей.