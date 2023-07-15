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Сегодня, 06:27

Луис Энрике хочет видеть Буну в «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Голкипер «Севильи» Ясин Буну может продолжить карьеру во Франции. Как сообщает AS, новый главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике хочет видеть в команде 32-летнего марокканца.

Вратарь выступает за испанский клуб с сентября 2020 года. Его действующий контракт рассчитан до июня 2025 года. Портала Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Буну сыграл в 36 матчах во всех турнирах и пропустил 60 голов. На его счету 7 встреч без пропущенных мячей.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Севилья
Луис Энрике
Яссин Буну
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