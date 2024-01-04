«Локомотив» включился в борьбу за Гравийона

«Локомотив» и «Панатинаикос» интересуются защитником «Аданы Демирспор» Эндрю Гравийоном, сообщил в Twitter журналист Салим Манав. Представители клубов посетят матч с «Истанбулом ББ» (6 января), чтобы понаблюдать за игрой гваделупца.

В конце 2023 года появилась информация об интересе к Гравийону со стороны «Спартака».

25-летний защитник выступает за «Адана Демирспор» с прошлого лета. В текущем сезоне он провел 18 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,7 миллиона евро.