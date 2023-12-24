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Агент Гравийона подтвердил, что «Спартак» ведет переговоры с «Адана Демирспор»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Мохамед Амаар, представляющий интересы защитника «Адана Демирспор» Эндрю Гравийона, прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны «Спартака».

«Спартак» и «Адана Демирспор» действительно общаются между собой, но с нами на контакт московский клуб пока не выходил. Эндрю согласился бы на переход в «Спартак»? Это вполне возможно", — цитирует Амаара «РБ Спорт».

Ранее об интересе «Спартака» к Гравийону сообщал французский L'Equipe.

25-летний защитник выступает за «Адана Демирспор» с лета этого года. В текущем сезоне он провел 18 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Кроме того, в активе Гравийона два гола в 11 матчах за сборную Гваделупы.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,7 миллиона евро.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Адана Демирспор
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
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