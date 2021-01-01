Ллорис может перейти в «ПСЖ». «Тоттенхэм» уже ищет ему замену

Вратарь «Тоттенхэма» Юго Ллорис может вернуться во Францию, сообщает The Sun.

По сведениям источника, 34-летним французом интересуется «ПСЖ», который может подписать игрока летом. «Тоттенхэм» уже ищет замену голкиперу, одни из кандидатов — Сэм Джонстон из «Вест Бромвича» и Дин Хендерсон из «МЮ».

В текущем сезоне Ллорис провел 19 матчей за «Тоттенхэм», в которых пропустил 19 мячей.