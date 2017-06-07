"Ливерпуль" попросил прощения у "Саутгемптона" за информацию о трансфере ван Дейка

"Ливерпуль" на своем официальном сайте попросил прощения у "Саутгемптона" за спекуляции в СМИ по поводу перехода защитника "святых" Виргила ван Дейка. Ранее сообщалось, что футболист дал соглашение на переход в "Ливерпуль", который заплатит за него порядка 70 миллионов евро.

"Ливерпуль" выражает свои сожаления по поводу недавних спекуляций в СМИ относительно "Саутгемптона" и возможного трансфера одного из игроков этого клуба. Мы просим прощения перед владельцем, советом директоров и болельщиками "Саутгемптона" за любые недоразумения относительно ван Дейка. Мы уважаем позицию клуба и можем подтвердить, что потеряли интерес к этому игроку", - говорится в сообщении на сайте клуба.