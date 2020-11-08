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«Ливерпуль» нашел замену Салаху

15:48
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Нападающий «Реала» Родригу может стать игроком «Ливерпуля», сообщает Don Balon.

По данным источника, 29-летний бразилец должен заменить в команде Мохаммеда Салаха, который может покинуть клуб уже следующим летом. Мерсисайдцы готовы заплатить за форварда 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне ла лиги Родригу провел шесть матчей и забил один мяч.

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