«Ливерпуль» и «Арсенал» интересуются форвардом дортмундской «Боруссии» Маленом

«Арсенал» и «Ливерпуль» хотят приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Дониэлла Малена, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, руководство немецкого клуба хочет выручить за игрока 40-50 миллионов евро.

25-летний Мален в нынешнем сезоне провел 33 матча, в которых забил 13 мячей и отдал 5 голевых передач. Контракт нидерландского футболиста со «шмелями» рассчитан до конца июня 2026 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 35 миллионов евро.