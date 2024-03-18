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18 марта, 23:20

«Ливерпуль» и «Арсенал» интересуются форвардом дортмундской «Боруссии» Маленом

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«Арсенал» и «Ливерпуль» хотят приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Дониэлла Малена, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, руководство немецкого клуба хочет выручить за игрока 40-50 миллионов евро.

25-летний Мален в нынешнем сезоне провел 33 матча, в которых забил 13 мячей и отдал 5 голевых передач. Контракт нидерландского футболиста со «шмелями» рассчитан до конца июня 2026 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 35 миллионов евро.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Ливерпуль
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