«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Эвертона» Брантуэйтом

«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести защитника «Эвертона» Драрреда Брантуэйта, сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «ириски» хотят выручить за своего игрока 80 миллионов фунтов. Кроме «красных дьяволов» интерес к футболисту проявляют «Реал» и «Челси».

В текущем сезоне 21-летний защитник провел 31 матч, в которых забил 2 мяча. Контракт англичанина с «Эвертоном» рассчитан до конца июня 2027 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.