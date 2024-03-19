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Сегодня, 03:27

«Боруссия» попытается выкупить Санчо у «Манчестер Юнайтед»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Джейдон Санчо.
Фото AFP

Дортмундская «Боруссия» намерена выкупить полузащитника Джейдона Санчо у «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Germany.

По данным источника, клубы в данный момент ведут переговоры по поводу суммы возможной сделки. Сам 23-летний англичанин хочет остаться в немецком клубе.

«Боруссия» арендовала Санчо у «Манчестер Юнайтед» в январе 2024 года. Футболист забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 8 матчах за дортмундцев.

Санчо играл за «Боруссию» с августа 2017 года по июль 2021 года, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед» за 85 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость хавбека в 25 миллионов евро.

Джейдон Санчо
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Юнайтед
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