«Боруссия» попытается выкупить Санчо у «Манчестер Юнайтед»

Дортмундская «Боруссия» намерена выкупить полузащитника Джейдона Санчо у «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Germany.

По данным источника, клубы в данный момент ведут переговоры по поводу суммы возможной сделки. Сам 23-летний англичанин хочет остаться в немецком клубе.

«Боруссия» арендовала Санчо у «Манчестер Юнайтед» в январе 2024 года. Футболист забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 8 матчах за дортмундцев.

Санчо играл за «Боруссию» с августа 2017 года по июль 2021 года, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед» за 85 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость хавбека в 25 миллионов евро.