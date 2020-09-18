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«Лион» может обменять Депая на Пакету

02:32

«Лион» продолжает переговоры с «Миланом» по трансферу полузащитника Лукаса Пакеты. По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцил, французский клуб готов включить в сделку нападающего Мемфиса Депая, у которого заканчивается следующим летом контракт, так как не хочет платить 25 миллионов евро, запрашиваемые россонери за бразильца.

Ранее появилась информация, что интерес к Депаю проявляет «Барселона».

В прошлом сезоне Пакета в 27 матчах во всех турнирах сделал одну голевую передачу. У Депая же — 22 матча, 15 голов и 2 результативные передачи.

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