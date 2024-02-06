Лингард прошел медосмотр перед переходом в «Сеул»

Полузащитник Джесси Лингард близок к переходу в «Сеул», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 31-летний англичанин прошел первую часть медицинских тестов в качестве нового игрока корейской команды. Ожидается, что контракт на два года будет подписан в среду.

Последним клубом Лингарда был «Ноттингем Форест», за который он выступал с июля 2022 года по июль 2023 года, после чего стал свободным агентом. Он забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах за команду во всех турнирах.