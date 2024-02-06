Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 10:42

Лингард прошел медосмотр перед переходом в «Сеул»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник Джесси Лингард близок к переходу в «Сеул», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 31-летний англичанин прошел первую часть медицинских тестов в качестве нового игрока корейской команды. Ожидается, что контракт на два года будет подписан в среду.

Последним клубом Лингарда был «Ноттингем Форест», за который он выступал с июля 2022 года по июль 2023 года, после чего стал свободным агентом. Он забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах за команду во всех турнирах.

Джесси Лингард
0
Читайте также
Трасса чемпионата мира по биатлону закрыта из-за ужасного состояния снежного покрова
Задержанный за убийство бойца ММА Мутаева признал свою вину
Журналист Такер Карлсон назвал причину приезда в Россию
В ДНР сообщили об уходе ВСУ из крупного укрепрайона под Донецком
Игрок «Вашингтона» Кузнецов пройдет программу помощи хоккеистам НХЛ
Суд в Москве заочно арестовал писателя Бориса Акунина
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Реал» — «Атлетико»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Алавес» — «Барселона»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Жирона»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Гранада» — «Атлетико»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
«Жирона» — «Севилья»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Барселона»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетик»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Интер» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Наполи» — «Фиорентина»: видеообзор матча, 1/2 финала Суперкубка Италии
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Тоттенхэм» интересуется Рафиньей

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости