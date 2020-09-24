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«Лидс» подтвердил переход Льоренте, контракт рассчитан на четыре года

18:10
Диего Льоренте. Фото ФК «Лидс «Юнайтед».
Диего Льоренте. Фото ФК «Лидс «Юнайтед».
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Защитник Диего Льоренте перешел в «Лидс». Информацию об этом подтвердил официальный сайт клуба. Ранее он выступал за «Реал Сосьедад».

Контракт будет действовать до лета 2024 года. Сумма трансфера не разглашается. 27-летний испанец в прошлом сезоне провел 29 матчей в ла лиге. В его активе один гол и две результативные передачи.

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