«Лидс» подтвердил переход Льоренте, контракт рассчитан на четыре года

Защитник Диего Льоренте перешел в «Лидс». Информацию об этом подтвердил официальный сайт клуба. Ранее он выступал за «Реал Сосьедад».

?? #LUFC are delighted to announce the signing of defender Diego Llorente from Real Sociedad — Leeds United (@LUFC) September 24, 2020

Контракт будет действовать до лета 2024 года. Сумма трансфера не разглашается. 27-летний испанец в прошлом сезоне провел 29 матчей в ла лиге. В его активе один гол и две результативные передачи.