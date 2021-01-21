«Лестер» включился в борьбу за полузащитника «Интера» Эриксена
20:29
«Лестер» готов поспорить с «МЮ» и «Тоттенхэмом» за полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена, сообщает The Telegraph.
По данным источника, «лисы» намерены арендовать игрока в ближайшее время. Сам футболист хотел бы продолжить карьеру в «Тоттенхэме».
Ранее сообщалось, что 28-летний датчанин в сезоне-2020/21 провел 14 матчей в составе «Интера» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.
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