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«Лестер» включился в борьбу за полузащитника «Интера» Эриксена

20:29
Кристиан Эриксен. Фото ФК "Интер"
Кристиан Эриксен. Фото ФК "Интер"
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«Лестер» готов поспорить с «МЮ» и «Тоттенхэмом» за полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена, сообщает The Telegraph.

По данным источника, «лисы» намерены арендовать игрока в ближайшее время. Сам футболист хотел бы продолжить карьеру в «Тоттенхэме».

Ранее сообщалось, что 28-летний датчанин в сезоне-2020/21 провел 14 матчей в составе «Интера» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

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