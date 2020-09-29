«Лестер» предложил 37 миллионов фунтов за защитника «Бернли»

Защитник «Бернли» Джеймс Тарковски может стать игроком «Лестера», сообщает Daily Mail.

По данным источника, «лисы» готовы заплатить за 27-летнего англичанина 37 миллионов фунтов. Ранее в СМИ была информация, что «Бернли» готов отпустить защитника не менее чем за 50 миллионов фунтов.

В сезоне-2019/20 Тарковски провел за «Бернли» 40 матчей, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов фунтов.