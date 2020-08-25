«Лестер» и «Наполи» проявляют интерес к Тальяфико

Защитник «Аякса» Николас Тальяфико в ближайшее время может сменить клуб, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

«Лестер» видит в 27-летнем аргентице замену защитнику Бену Чилвеллу, которым активно интересуется «Челси», и на данный момент стороны близки к соглашению. «Наполи» же хочет укрепить левый фланг обороны, и кандидатура Тальяфико рассматривается одной из первых.

В сезоне-2019/20 Тальяфико провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал результативную передачу, а также заработал 12 желтых карточек.