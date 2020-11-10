Леонардо: «Не исключаем, что Роналду станет игроком «ПСЖ»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо не исключает, что в летнее трансферное окно форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду станет игроком французского клуба.

«Сейчас сложно что-то предугадать. Возможно, Роналду завтра проснется и решит, что хочет играть в «ПСЖ». Тем более, он хочет покинуть Турин. Мы не исключаем, что он станет нашим игроком», — сказал Леонардо в интервью клубному телевидению.

В нынешнем сезоне серии А 35-летний португалец провел 4 матча и забил 6 мячей.