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Леонардо: «Не исключаем, что Роналду станет игроком «ПСЖ»

16:15
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Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо не исключает, что в летнее трансферное окно форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду станет игроком французского клуба.

«Сейчас сложно что-то предугадать. Возможно, Роналду завтра проснется и решит, что хочет играть в «ПСЖ». Тем более, он хочет покинуть Турин. Мы не исключаем, что он станет нашим игроком», — сказал Леонардо в интервью клубному телевидению.

В нынешнем сезоне серии А 35-летний португалец провел 4 матча и забил 6 мячей.

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