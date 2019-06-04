Легенда "Арсенала" призвал подписать Де Росси

Легенда "Арсенала" Иан Райт считает, что "канониры" должны подписать контракт со свободным агентом Даниеле Де Росси. 35-летний хавбек провел всю карьеру за "Рому".

– "Арсеналу" нужно привезти Де Росси! Мы получим от него 15 игр, это не будет стоить почти никаких денег. Опыт, который он может передать таким, как Уиллок и другим парням, может быть бесценным, и деньги хорошо потратятся, – написал Райт в своем Твиттере.

Де Росси в прошедшем сезоне провел 23 матча за "Рому", забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

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