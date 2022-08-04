Кечкеш близок к переходу в ЛАСК. Агент заявлял, что игрок не приостановит контракт с «Нижним Новгородом»

Защитник «Нижнего Новгорода» Акош Кечкеш продолжит карьеру в ЛАСКе, сообщает Nemzeti Sport.

По сведениям источника, 26-летний венгр подписал контракт с австрийским клубом. В ближайшее время ЛАСК объявит о переходе игрока.

Ранее агент игрока заявил, что защитник не будет приостанавливать соглашение с «Пари НН».

Кечкеш перешел в «Пари НН» летом 2021 года. В текущем сезоне защитник провел один матч в РПЛ.