Кечкеш близок к переходу в ЛАСК. Агент заявлял, что игрок не приостановит контракт с «Нижним Новгородом»
Защитник «Нижнего Новгорода» Акош Кечкеш продолжит карьеру в ЛАСКе, сообщает Nemzeti Sport.
По сведениям источника, 26-летний венгр подписал контракт с австрийским клубом. В ближайшее время ЛАСК объявит о переходе игрока.
Ранее агент игрока заявил, что защитник не будет приостанавливать соглашение с «Пари НН».
Кечкеш перешел в «Пари НН» летом 2021 года. В текущем сезоне защитник провел один матч в РПЛ.
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