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Сегодня, 09:51

Кечкеш близок к переходу в ЛАСК. Агент заявлял, что игрок не приостановит контракт с «Нижним Новгородом»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Нижнего Новгорода» Акош Кечкеш продолжит карьеру в ЛАСКе, сообщает Nemzeti Sport.

По сведениям источника, 26-летний венгр подписал контракт с австрийским клубом. В ближайшее время ЛАСК объявит о переходе игрока.

Ранее агент игрока заявил, что защитник не будет приостанавливать соглашение с «Пари НН».

Кечкеш перешел в «Пари НН» летом 2021 года. В текущем сезоне защитник провел один матч в РПЛ.

ФК ЛАСК
ФК Нижний Новгород
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