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Сегодня, 16:25

Агент Кечкеша заявил, что игрок не будет приостанавливать контракт с «Нижним Новгородом»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Агент Даниэл Кустнер рассказал корреспонденту «СЭ» о будущем защитника «Нижнего Новгорода» Акоша Кечкеша.

«Мы не будем приостанавливать контракт с «Нижним Новгородом». Мы работаем над полноценным трансфером», — сказал Кустнер «СЭ».

Ранее появилась информация, что венгерский защитник может приостановить контракт с «Нижним Новгородом». В нынешнем сезоне Кечкеш провел один матч в РПЛ.

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ФК Нижний Новгород
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