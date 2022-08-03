Агент Кечкеша заявил, что игрок не будет приостанавливать контракт с «Нижним Новгородом»

Агент Даниэл Кустнер рассказал корреспонденту «СЭ» о будущем защитника «Нижнего Новгорода» Акоша Кечкеша.

«Мы не будем приостанавливать контракт с «Нижним Новгородом». Мы работаем над полноценным трансфером», — сказал Кустнер «СЭ».

Ранее появилась информация, что венгерский защитник может приостановить контракт с «Нижним Новгородом». В нынешнем сезоне Кечкеш провел один матч в РПЛ.