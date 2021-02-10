Лафферти может продолжить карьеру в Румынии

Форвард Кайл Лафферти близок к продолжению карьеры в чемпионате Румынии, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, 33-летний североирландец ведет переговоры о переходе в «Сепси», который занимает четвертое место в чемпионате Румынии. Сейчас игрок является свободным агентом.

Лафферти за свою карьеру выступал за «Бернли», «Рейнджерс», «Сьон», «Норвич», «Палермо», «Хартс», «Сарпсборг 08» и «Сандерленд». Последним клубом второго бомбардира сборной Северной Ирландии была итальянская «Реджина» из серии B.