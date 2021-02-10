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«Коринтианс» может арендовать Педро Рошу у «Спартака»

16:40
Педро Роша. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Педро Роша. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Нападающий «Спартака» Педро Роша может перейти в «Коринтианс», утверждает Lance. Об этом источник сообщил 8 февраля.

Бразильский клуб планирует арендовать форварда у красно-белых. «Спартак» хочет получить компенсацию за 26-летнего футболиста. По информации издания, сам Роша при этом хочет уехать в Бразилию, чтобы быть ближе к семье.

«Спартак» приобрел вингера у «Гремио» в 2017 году. Роша уходил в аренду в «Крузейро» и «Фламенго». Суммарно за последние два года бразилец забил 5 мячей в 43 матчах.

Портал transfermarkt.de оценивает Рошу в 2 миллиона евро. Его контракт со «Спартаком» действует до конца июня 2023 года.

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