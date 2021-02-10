Экс-игрок «Челси» и «Гамбурга» Мансьенн продолжит карьеру в клубе второго дивизиона Англии
12:51
Защитник Майкл Мансьенн подписал контракт с «Бертоном», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 33-летним англичанином рассчитано до конца сезона.
Мансьенн является воспитанником «Челси», с которым стал обладателем Кубка Англии. Также футболист выступал за «Гамбург», «КПР», «Вулверхэмптон» и «Ноттингем Форест». Последним клубом Мансьенна был «Нью-Инглэнд Революшн» из МЛС, за который он играл с 2018 по 2020 год.
«Бертон» выступает в первой лиге Англии и занимает последнее место в турнирной таблице.
?? Burton Albion are delighted to confirm the signing of defender Michael Mancienne on a contract until the end of the season!— Burton Albion FC (@burtonalbionfc) February 9, 2021
Welcome to Burton Albion, Michael! More via the club website.#BAFC
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