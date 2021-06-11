«Лацио» намерен арендовать Лофтуса-Чика у «Челси»

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик может продолжить карьеру в «Лацио», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, римляне намерены арендовать 25-летнего англичанина. В игроке заинтересован главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри, который работал с хавбеком в «Челси».

Лофтус-Чик в прошедшем сезоне провел 32 матча в аренде за «Фулхэм» и забил один мяч. Также он провел одну игру в составе «Челси».