Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Агент Шпорара отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к футболисту

12:06
Андраж Шпорар. Фото Instagram
Андраж Шпорар. Фото Instagram
Теги:

Амир Ружнич, агент нападающего сборной Словении и португальской «Спортинга» Андража Шпорара, прокомментировал информацию об интересе ЦСКА к игроку. Ранее об этом сообщало португальское издание Record.

«Интерес ЦСКА? Если честно, я ничего не знаю об этом. Никаких контактов не было», — сказал Ружнич «СЭ».

В прошлом сезоне 27-летний словенец Шпорар провел 41 матч во всех турнирах за «Спортинг» и «Брагу», забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач.

Портал Transfermarkt.de оценивает форварда в 5 миллионов евро.

(Данил Алешин)

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Один из самых умных молодых игроков России вернулся из Канады. Он будет выступать за «Спартак»
Италия и Турция устроят праздник. На Евро-2020 будет огненный матч открытия
Сорокин — о форме сборной Украины: «Жаль, что турнир становится ареной для политических дискуссий»
Колосков — о Бышовце: «Тренер от Бога. Но потом возомнил себя Наполеоном»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Данил Алешин все материалы автора
vs
0
Офсайд