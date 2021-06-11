Агент Шпорара отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к футболисту
12:06
Амир Ружнич, агент нападающего сборной Словении и португальской «Спортинга» Андража Шпорара, прокомментировал информацию об интересе ЦСКА к игроку. Ранее об этом сообщало португальское издание Record.
«Интерес ЦСКА? Если честно, я ничего не знаю об этом. Никаких контактов не было», — сказал Ружнич «СЭ».
В прошлом сезоне 27-летний словенец Шпорар провел 41 матч во всех турнирах за «Спортинг» и «Брагу», забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач.
Портал Transfermarkt.de оценивает форварда в 5 миллионов евро.
(Данил Алешин)
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