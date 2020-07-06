«Лацио» готов снизить цену на Милинковича-Савича до 70 миллионов евро
6 июля 2020, 11:28
Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может покинуть клуб летом, сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, римский клуб готов снизить цену на 25-летнего серба со 100 млн евро до 70 млн евро. Ранее интерес к хавбеку проявляли «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».
В текущем сезоне Милинкович-Савич провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.
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