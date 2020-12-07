Куман определился с трансферными целями «Барселоны» на зиму

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман провел переговоры с руководством каталонцев об усилении состава в зимнее трансферное окно, сообщает Diario Sport.

По данным источника, голландский специалист обозначил две проблемные позиции — центрального защинтика и универсального форварда. Скауты клуба уже начали поиски футболистов.

Ранее в СМИ были сообщения, что каталонцы хотят подписать защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсию и нападающего «Лиона» Мемфиса Депая, которые идеально вписываются в эти рамки.

После 12 туров ла лиги каталонцы находятся на 10 месте с 14 очками, лидирует «Атлетико», у которого 26 баллов.