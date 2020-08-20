Куман хочет видеть Депая в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман заинтересован в форварде «Лиона» Мемфисе Депае, утверждает Esports RAC1.

По информации источника 57-летний голландский специалист хочет усилить линию нападения 26-летним футболистом.

В минувшем сезоне Депай провел 22 матча за французскую команду и забил 15 голов. Его контракт с «Лионом» действует до 30 июня 2021 года. Портал transfermarkt оценивает нападающего в 44 миллиона евро.