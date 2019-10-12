Кулибали является приоритетной целью «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», утверждает Daily Express. По информации СМИ, «красные дьяволы» видят в 28-летнем сенегальце долгосрочного партнера в центре обороны для новичка Гарри Магуайра.

В текущем сезоне Кулибали провел 8 матчей за «Наполи» и не отметился результативными действиями. Его контракт с итальянской командой действует до 30 июня 2023 года.

Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 75 миллионов евро.

Калиду Кулибали: «Мне плевать на слухи о моем переходе в «Манчестер Юнайтед»