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Кулибали является приоритетной целью «Манчестер Юнайтед»

10:45
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Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», утверждает Daily Express. По информации СМИ, «красные дьяволы» видят в 28-летнем сенегальце долгосрочного партнера в центре обороны для новичка Гарри Магуайра.

В текущем сезоне Кулибали провел 8 матчей за «Наполи» и не отметился результативными действиями. Его контракт с итальянской командой действует до 30 июня 2023 года.

Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 75 миллионов евро.

Калиду Кулибали: «Мне плевать на слухи о моем переходе в «Манчестер Юнайтед»

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