Калиду Кулибали: «Мне плевать на слухи о моем переходе в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали ответил на вопрос о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед».

— Мой возможный переход в «МЮ»? Я уже привык к этим слухам, которые каждый день говорят, что я ухожу, — цитирует Кулибали The Mirror. — Сейчас моя единственная цель — выигрывать каждый матч с «Наполи». Я хочу выиграть с неаполитанцами Скудетто. На остальное мне плевать, в том числе и на слухи.

В текущем сезоне 28-летний сенегалец отыграл 8 матчей, в которых не отметился результативными действиями.