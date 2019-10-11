Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Англия

Калиду Кулибали: «Мне плевать на слухи о моем переходе в «Манчестер Юнайтед»

12:05
Теги:

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали ответил на вопрос о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед».

— Мой возможный переход в «МЮ»? Я уже привык к этим слухам, которые каждый день говорят, что я ухожу, — цитирует Кулибали The Mirror. — Сейчас моя единственная цель — выигрывать каждый матч с «Наполи». Я хочу выиграть с неаполитанцами Скудетто. На остальное мне плевать, в том числе и на слухи.

В текущем сезоне 28-летний сенегалец отыграл 8 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир