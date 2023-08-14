Sports Digitale: «Трабзонспор» и «Башакшехир» интересуются защитником «Зенита» Алипом

Защитник «Зенита» Нуралы Алип может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает Sports Digitale.

По информации источника, «Трабзонспор» и «Истанбул Башакшехир» хотят оформить полноценный трансфер 23-летнего казахского защитника.

Алип выступает за «Зенит» с 2022 года. Сине-бело-голубые арендовали игрока у «Кайрата», а затем выкупили в январе этого года. С того момента Алип провел за «Зенит» 30 матчей, не отметившись результативными действиями.