Кудряшов после ухода из «Сочи» может вернуться в чемпионат Турции

Защитник сборной России Федор Кудряшов может продолжить карьеру в Турции, сообщает ntvspor.net. Интерес к 32-летнему футболисту проявляет «Антальяспор». Ожидается, что Кудряшов подпишет соглашение на 1,5 сезона в ближайшее время.

Кудряшов уже провел вторую половину сезона-2018/19 в турецком «Истанбуле», отыграл 8 матчей и забил 1 мяч в турецкой суперлиге. Летом он присоединился к новичку РПЛ «Сочи», в составе которого провел 16 игр и отметился 1 голом в чемпионате России. Зимой сочинцы расторгли контракт с Кудряшовым по согласию сторон, и на данный момент он остается свободным агентом.

За сборную России Кудряшов провел 35 матчей и забил 1 мяч, приняв участие в Кубке конфедераций-2017 и ЧМ-2018.