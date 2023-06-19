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Вейналдум: «Я рассмотрю все варианты, но возвращение в Нидерланды не является приоритетом»

Мария Гусева
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Полузащитник «Ромы» Джорджиньо Вейналдум высказался о своем будущем.

«Рома» арендовала 32-летнего голландца летом 2022 года у «ПСЖ». Срок соглашения истекает 30 июня 2023 года.

«В последние дни я много читал об интересе со стороны ПСВ и «Фейеноорда», — цитирует GFFN Вейналдума. — Этим летом я рассмотрю все варианты, но возвращение в Нидерланды не является приоритетом. Не знаю, подали ли заявки клубы. Теперь у нас с агентом есть время во всем разобраться».

В сезоне-2022/23 Вейналдум провел 23 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Джорджиньо Вайналдум
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Рома
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