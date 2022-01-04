«Краснодар» заплатит за Хуниора Алонсо 8 миллионов евро

Как стало известно «СЭ», «Краснодар» согласовал трансфер защитника «Атлетику Минейру» и сборной Парагвая Хуниора Алонсо. За 28-летнего футболиста российский клуб заплатит 8 миллионов евро.

Ранее портал Torcedores.com отмечал, что зарплата Алонсо может составить примерно 2 миллиона евро за сезон.

Ранее Алонсо интересовались «Нью-Йорк Ред Буллз», «Гент» и «Тигрес». 28-летний Хуниор Алонсо выступает за «Атлетику Минейру» с июля 2020 года, на его счету два гола и три результативные передачи в 88 матчах за бразильскую команду.